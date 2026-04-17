ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಆಲ್ದೂರು: ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ, 'ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಂಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಉದ್ದದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಿನಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕದಿಂದ ಇದೀಗ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಾರಾಜು, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಉಮೇಶ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆವತಿ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ಬೈಗೂರು ನಾಗೇಶ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ.ಬಿ., ಸ್ಮಿತಾ ನಾಗೇಶ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐದಳ್ಳಿ ತೇಜಸ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>