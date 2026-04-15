ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾರು: ಬಾಲಕಿ ಸಾವು, 7 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಕಾರೊಂದು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ 7 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ(7) ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ. ನಿಶ್ಚಿತ್, ತೃಪ್ತಿ, ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಉಷಾ, ಚೇತನ್, ಸೃಷ್ಠಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿ 7 ಜನರಿಗೆ ಯಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಳೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 11.30ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ ಮಾರುತಿ ಶ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ಜನರತ್ತ ಕಾರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಜನ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಲಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಿನ ಅಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾನ್ವಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸುಧಾಕರ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗಾಜು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುಧಾಕರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಸಾನ್ವಿ ಕುಟುಂಬದವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.