ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಚಾರಣ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಹಸ ಚಾರಣ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಚಾರಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಬೆನ್ ಮೊಸಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕವಿಕಲ್ ಗಂಡಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಟಿ.ವಿ ಟವರ್ ತನಕ ಚಾರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಂಪಾದ ವಾತಾ ವರಣ, ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉದುರುವ ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಹಸಿಗರು ಚಾರಣ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಿಕ್ಕೆಗಳು, ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಹೂವುಗಳು, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯ ಮುಳ್ಳು ಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕವು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸುಂದರ ವಾದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಸಾಹಸ ಚಾರಣ 10 ಕಿಲೋ ಮಿಟರ್ ಇದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ರೇಮ ರೂಬೆನ್ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಆರ್ಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರು.

ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರುದ್ರೇಶ್, ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನಾ ಡೆಸ, ಜಾವಗಲ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸೇರಿ 45 ಜನ ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ