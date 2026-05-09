12 ಗಂಟೆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ‌ ಕಳೆದ ಮಗು

ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು): ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಳಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಗೂರು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಶಿವಂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ನಡುವೆಯೂ 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪೋಷಕರು ಮಗು ಕಾಣಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಳೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳೀಯರು, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತಂಡ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಣಕಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಹಾಗೂ ಬಾಳೂರು ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಗು ನಡುಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಮಗು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಕುಟುಂಬದವರುಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>