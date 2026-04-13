ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿ: ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ, ಸೆಕ್ಷನ್ –4, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಗೊಂದಲ, ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದಷ್ಟೇ ಜನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರೇ ಕಾಡು, ಕಾಡೇ ಊರು, ಅದೇ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ, ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ, ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ –4 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸೆರ್ವೆ ನಂಬರ್, ಅದೇ ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ... ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದೇ ಜಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದು ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ. ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ, ಸೆಕ್ಷನ್–4, ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ(ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ) ಎಂಬ ಪದಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಅತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವಿರುವ ಜೋಪಡಿಯ ತಳಪಾಯ ತಮ್ಮದೋ, ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾದರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿನ ಕನಸು ತಳಪಾಯದಲ್ಲೇ ಕಮರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಗ ತಮ್ಮದಾಗುವ ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವುಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಗೊಂದಲದ ಪರಿ.</p>.<p>ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ –4 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಜನ, ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಶಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>