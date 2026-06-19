ಬಯಲು ಸೀಮೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಫಿ ಸಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ

<p><em>ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿ ಎಂದರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಫಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ರೈತರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಫಿ ಸಸಿಗಳು ಈಗ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಈಗ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯು ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ, ಹಳದಿ ಎಲೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ಹಿಂದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ರೋಗಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬೆಳೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಕಡೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾಫಿ ಸಸಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕೇರಳದಿಂದಲೂ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನರ್ಸರಿಗಳು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ರೈತರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-126-1761809211</p>