ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ: ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್, ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರವೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಯಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಫಿ–ಟೀ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ– ಸಾಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಉಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಟೊಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಂಕ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಟೊ ಓಡಿಸದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ, ಕೆ.ಎನ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್, ಜೆ.ಒ.ಉಮೇಶ್ಕುಮಾರ್

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ