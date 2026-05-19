ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: </strong>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಎನ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 2026ರ ಜ.1ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸವಲಾಗಿತ್ತು. ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಎನ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂಬಡ್ಸ್ ಮನ್ ಹುದ್ದೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು.</p>