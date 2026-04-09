ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಳೆತ ಶವದ ಜತೆ 10 ದಿನ ಕಳೆದ ಪತ್ನಿ

ಮೂಡಿಗೆರೆ(ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು): ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಣಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಜತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟು 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪತಿ ಶವದ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ (77) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮೋನಿಸ್ ತಂದೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಲ್ಲದ ಪತ್ನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರು ಜತೆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮೋನಿಸ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಬಣಕಲ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿರಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

'ಸಿಸಿಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಮನವೊಲಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಮೃತದೇಹ ಹೊರಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮಗ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಆರಿಫ್ ವಿವರಿಸಿದರು.