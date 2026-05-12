ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯಲು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಯುವಕರು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸಮಬಾಳು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶಾರದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ದಾರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 'ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ' ಕುರಿತ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದೇ ದೇಶ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬುದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟವರು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರೂ ಆಚರಣೆಗಳು, ನೂರಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಜಾತಿ–ಧರ್ಮಗಳು, ದೇವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣಲು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಎಚುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಆರ್.ಶ್ರವಣ್, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂ.ಪಿ.ಉಮಾಶಂಕರ್, ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಡಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ದಾರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಯ್ಯ, ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರಭಾಕರ್, ದಂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಸುಂದರೇಗೌಡ, ವಿರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಮಹಾಮನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>