ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಡಗರ–ಸಂಭ್ರಮದ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗುರುವಾರ ಸಡಗರ–ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದರೆ, ಮನೆ– ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಡಗರ ಇತ್ತು. ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಜನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳ ಮೈ ತೊಳೆದು, ಸಿಂಗರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಹಬ್ಬದ ಮರು ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ವರ್ಷದ ತೊಡಕು ಆಚರಣೆಯೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಭರ್ಜರಿ ಮಾಂಸದೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದವು.

ಅರಿಶಿಣ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ

ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಳಿರು, ತೋರಣಗಳ ಸಿಂಗಾರ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುವುದು ನಡೆಯಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಸವಿದರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸಮೀಪದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣ್ಣು– ಕಾಯಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ಪುರೋಹಿತರು ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.