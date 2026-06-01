ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲು, ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಿಡುವು ನೀಡಿತು.

ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3.06 ಸೆಂ.ಮೀ, ಸಿಂಗಟಕೆರೆ 3.07 ಸೆಂ.ಮೀ., ಕಳಸ 3.04, ಲಕ್ಯಾ 2.74, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ 2.65, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 2.58, ಗೋಣಿಬೀಡು 1.84, ಕಡೂರು 1.63, ಬಣಕಲ್ 1.51, ಯಗಟಿ 1.36 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾನು ವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾ ಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ