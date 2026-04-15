ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು–ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದ ಬದಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಅಗತ್ಯ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಲೆನಾಡಿಗರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.. ಈಗ ಭದ್ರಾ ಕಾಡಿನಿಂದಲೂ ಕೊಪ್ಪ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ತನಕ ಆನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ –ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭದ್ರಾ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು, ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ. <br></p>