ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಭರವಸೆ

<p>ಕಡೂರು: ‘ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಸಮೀಪದ ವೈ. ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ₹75 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಕ್ಕಸಾಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ವೈ. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಾಲಗಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯೂ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 6.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಗತಿ ಪಥ’ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾದಡಿ ₹2.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಮಗದಗದಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಸಗಣಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾದಮನೆ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆ, ಮುಸ್ಲಾಪುರದಿಂದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಳಿಗುತ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ₹50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮದಗದಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ- ಸಗಣಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ-ಉಪಗ್ರಾಮಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಷಯವನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅರಣ್ಯ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಟಾಪಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು 5,600 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಭಾಗದ ಬಗರ್ಹುಕುಂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಾಲಗಟ್ಟೆಯ ಜನರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಅವಸ್ಥೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಲುಪಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಾಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಛಾಯಾಪತಿ, ದೇವರಾಜ್, ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಸೋಮೇಶ್, ಅಜಯ್, ಆನಂದ್, ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-126-2091534101</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>