ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ: ಇಂದಿನಿಂದ ಪರಿಸರ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದ ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ಲಕೋಟೆ, ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 5ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.30ರವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಾರುವ ಕ್ರಿ.ಪೂ 500ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಪುರಾತನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನೋಟುಗಳು, ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಜೀವಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆಗಳು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ‘ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತ ಲಕೋಟೆಗಳು’, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ನವಿಲು, ಹುಲಿ, ಕಮಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನಾಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಜಲಪಾತ, ವೃಕ್ಷ, ಕೀಟ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ಲಕೋಟೆ, ನಾಣ್ಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಾದ ಎಂ.ಎಲ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 96630 98873/94493 09067 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ಲಕೋಟೆ, ನಾಣ್ಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದು’ ಎಂದು ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ. ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-126-1449847898</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>