ಕಲಬೆರಕೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ

ಆಲ್ದೂರು: ಸಮೀಪದ ಕೆಳಗೂರು ದಿಣ್ಣೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ರೈತರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ದೂರು ಮೂಲದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಕನಾಥೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೆಳಗೂರು ದಿಣ್ಣೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಡಿ.ಎಲ್. ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9 ಮೂಟೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಲೋಹಿತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ 15, ಕಿರಣ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ 5 ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ' ಎಂದು ರೈತ ಡಿ.ಎಲ್. ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಬ್ಬು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮರಳು ಕಸ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಏಜೆಂಟ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಯು, ತಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡ್ಲಯ್ಯನ ಕೋಟೆಯವನು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಯೋಗೇಶ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಎಂಬುವವರು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 107 ಮೂಟೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ದಬ್ಬೆ, ಕಣಚೂರು, ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಗೂ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಮೂಟೆಗೆ ₹300ರಿಂದ ₹800ರ ದರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಳಗೂರು ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾರಿದಳ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಮ್ಮನ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹೋಬಳಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಲ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏಜೆಂಟ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>