ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ವಿಸರ್ಜನೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಾಗಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರಿಗಾಗಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತ ಸಂಘದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಡಿ. ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವೈ.ಸಿ. ಸುನಿಲಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಜುಗರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನಪರ, ರೈತಪರ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಸರಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ್ರೊ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಶಾಲು ಹಾಕುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೂ ರೈತ ಸಂಘದ ಶಾಲು ಹಾಕಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಕೆ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಘದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಸಹ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜ್, ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಂ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರಾಜ್, ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>