ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ರದ್ದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮನವಿ

<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮದಡಿ ನೀಡಿದ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಆರತಿಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>8 ಸಾವಿರ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮ ನಮೂನೆ 50-53ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ, ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಪಡೆದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕಾರಣ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಹಗರಣ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ, ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ 2024ರ ಏ. 10ರಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ 2026ರ ಏ. 29ರಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಹಣಿ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ಕಾರಿ’ ಎಂದು ನಮೂದಾದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು ವಾಪಸ್ಸು ಕಟ್ಟುಲು, ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪಹಣಿಯ ಬೆಳೆ ನಮೂದು (ಪ್ರೋಟ್ ಐಡಿ) ಆಗದಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ಪಹಣಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು ನಮೂದು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಆರತಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ, ದೀಪಕ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-126-714526647</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>