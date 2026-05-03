‘ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ’

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬದಲು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿರುಮಲೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾದರಿ ರೈತರ ಜತೆ ಗುರುವಾರ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೈತರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಐದು ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಪೋಟ, ತೆಂಗು, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಬಾಳೆ, ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 40 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 8 ಅಡಿ ಅಗಲದ ತೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 21 ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಗಂಜಲ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಕೊಳೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಎರೆಹುಳು ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರೈತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುನ್ನಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ರೈತರಾದ ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಲೋಕೇಶ್, ಆಶಿತ್ಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ಅಶೋಕ್, ವಿಜೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-126-641532253</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>