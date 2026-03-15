ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ 'ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ, ಜಾನಪದರ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಬದುಕು' ಎಂಬ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಹರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಬಿ.ನಿಂಗಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಜಾನಪದ ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನಪದವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾಗರೀಕತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ದೊರಕಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದರ ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಬದುಕು, ಆದರ್ಶ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನಗಳ, ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಹರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾವಿನ ಕೆರೆ ದಯಾನಂದ, ಸಚಿನ್ ಸಿಂಗ್, ಕೆಸವಿನ ಮನೆ ಬೈರೇಗೌಡ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಹಿತರಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಬಸವರಾಜು, ಸಂದೀಪ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಜವರಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ