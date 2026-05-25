36,785 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 16 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 104 ಎಕರೆ, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗದ 39 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 698 ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಾಗಿದೆ.