ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಎಫ್ಪಿಒಗಳನ್ನು(ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘ) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ದೇವವೃಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಈಗಾಗಲೇ 70 ಎಫ್ಪಿಒಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಆ ಸಂಘಗ ಳಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಜತೆಗೆ ಪರವಾ ನಗಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಎಫ್ಪಿಒ ಪರವಾನಗಿ ಮೂಲಕ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದರೆ, ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ದೊರಕಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆ, ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ₹95 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ₹1,700 ಕೋಟಿ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈತರ ಪೈಕಿ 6 ಸಾವಿರ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಟಿಎಸ್(ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್) ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ₹25 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಾಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶೇ 3ರಂತೆ, ₹25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶೇ 4ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಒಟಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆ –ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ದಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿ ರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆ ತಡೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುರೇಂದ್ರವರ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಡಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಕೆ. ಗೋಪಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಇಂದಾವರ ಪುನಿತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>