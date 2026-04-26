ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಉದ್ಯಾನ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಉದ್ಯಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ಬೇಲಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವಾಸ ಸ್ಥಳವಾದ ಪಾರ್ಕ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ... ಇದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಉದ್ಯಾನ.</p>.<p>ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೆ ಕಾಡು ಬೆಳೆದು ಉದ್ಯಾನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಂಬ ಹಾಗೂ ತಂತಿ ಬಳಸಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬೇಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ನಡೆದಾಡುವ ಪಥ, ಸಸ್ಯಗಳು, ಕೂರಲು ಬೆಂಚ್, ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ನಡಿಗೆ ಪಥ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನದ ಜಾಗ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪೇಪರ್ ಸೇರಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಉದ್ಯಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಸ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ಕಸದ ವಾಹನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದರು ಕಸ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಫಲಕ ಹಾಕಿದರು ಕಸ ಸುರಿಯುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. 'ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಫಲಕಕ್ಕೂ ಜನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>