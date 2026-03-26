ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಲು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜಿನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರ ಸಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರುದ್ರ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಜನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದಿದ್ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಬಂದು ಜನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ–ಮನೆಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಲುಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಜನ ಆತಂಕದಿಂದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260326-126-625242703