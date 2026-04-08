<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, ವಾರದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಬಂಕ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದು ದಿನವಿಡೀ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೋಮವಾರ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಕ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೊಗ್ಯಾಸ್ ದೊರೆತಿದೆ. ತಲಾ ₹500 ಮೊತ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಲು ಪರ ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರ ಜತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹65 ಇದ್ದ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ₹120ರಿಂದ ₹160 ತನಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು.</p>.<p>‘ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕೆಂದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತವರ ಜೀವನ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-126-2094854336</p>