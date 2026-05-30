ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಹಲವು ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು‌

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಹಲವು ಮರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿವೆ.</p><p>ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಕೋಟೆ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಮನೆ, ಜಯನಗರ, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p><p>ಕೆಲ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಹೆಂಚುಗಳು, ಶೀಟುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p>