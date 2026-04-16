ಹೆಬ್ಬೆ ಭವಾನಿಶಂಕರ ರಥೋತ್ಸವ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭವಾನಿ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಸಿ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹೂವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಥದತ್ತ ತೂರಿದರು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಯ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು. ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಅವಭೃತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ. 17ರಂದು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಹೋಮ ಮತ್ತು ರುದ್ರಹೋಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ: ಭವಾನಿ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಭದ್ರಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಸ, ಖಾಂಡ್ಯ, ಕೂಡ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಬೆ, ಸೊಂಪುರ ಎಂಬ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಂದೇ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇರಂಭ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇರಂಭ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ನಂತರ ಹೆಬ್ಬೆಯಾಯಿತು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>