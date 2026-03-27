ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿ ಕಸದ ರಾಶಿ: ದುರ್ವಾಸನೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿ, ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆ, ದುರ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಕಸ ಹಾಕ ಬಾರದು ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮತ್ತು... ಇಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಕಡೂರು– ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪವಿತ್ರವನದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಕಡೂರು– ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರವನ ಸಮೀಪ ಕಸದ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಕಡೂರು–ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಟ್ಟಡ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೀರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕಸ ತಂದು ಜನ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರವನ ಉದ್ಯಾನ ಇದೆ. ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಪವಿತ್ರವನದ ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪವಿತ್ರವನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೇ ಮಸಿ ಬಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>