ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸೇತುವೆ; ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ

ಕಳಸ: ಹೊರನಾಡು- ಶೃಂಗೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಲಿಗೆ- ಮೆಣಸಿನಹಾಡ್ಯ- ಕೊಗ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸೇತುವೆಗಳು ಇದ್ದು ಇವು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಹೊರನಾಡು ಮೂಲಕ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೊರನಾಡು-ಬಲಿಗೆ-ಮೆಣಸಿನಹಾಡ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಳಸ-ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಈ ರಸ್ತೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹದ ಹಾದಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

20 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಉಳಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾಗವುದು ಚೇತೋಹಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೆಣಸಿನಹಾಡ್ಯದ ಬಳಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆ ಕೇವಲ 9 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ವಾಹನಗಳು ಸೇತುವೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡು ಮಾಲೀಕರು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಬಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ.

ಈ ಸೇತುವೆಯ ಬದಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೇರವಾದ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಗಲ ವಾದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಗ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಗೌರಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿದಾದ ಸೇತುವೆ ಇದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯೂ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಇದೆ.

'ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ನೇರ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ' ಎಂದು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮಾ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಮಳೆಗಾಲವಿಡೀ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೇತುವೆ ದಾಟುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕನಕೊಡಿಗೆ ಜಯಕೀರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ