<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯyವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಚಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಐ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಡೆಲಿಕೆಸಿ ಮತ್ತು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಬುಧವಾರ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಡೆಲಿಕೆಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜು, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೋಂಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೋಂಸ್ಟೆ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಾಲತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>Cut-off box - ಸೌದೆ ಒಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ತರೀಕೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದ್ದವರು ಸೌದೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸರತಿ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಗೃಹಿಣಿ ಶಾರದಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p><strong>ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ</strong> </p><p>ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಲೋಡ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ಲೋಡ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಲೋಡ್ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p> ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 800 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರೆತೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಜನ ನಿರಂತರ ಬುಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲದ ಚಿತ್ರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಜತೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯ:</strong> <strong>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ</strong> </p><p>ಅಜ್ಜಂಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂಭಾಗ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗೋದಾಮು ಬಳಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಲೆಂಡರ್ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೌರಾಪುರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಿಮೆ: ತಟ್ಟದ ಬಿಸಿ</strong></p><p> ಕಳಸ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಈಗ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>Cut-off box - ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಆತಂಕವಿದೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರ–ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಗೇರು ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ ಸೌದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p><strong>ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೂ ಆತಂಕ</strong></p><p> ಶೃಂಗೇರಿ: ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನ ತಲ್ಲಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ</strong> </p><p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿನ ಒಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗಿರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಅಭಿಲಾಷ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ ಸನತ್.</p>.<p><strong>ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ</strong> </p><p>ಕೊಪ್ಪ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಗಜಾನನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೋಟೆಲ್ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೇರು ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಇಲ್ಲದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ‘ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಂತರ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗಜಾನನ ಹೋಟೆಲ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p> <strong>ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ತಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ</strong> </p><p>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು–ಮೂರು ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>