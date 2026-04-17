ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹41 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

'ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.