ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ಸೌದೆ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನಿಲ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನಿಲ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಟಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರೆತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸೌದೆ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 500 ಜನರಿಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 500 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 300 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡಾಡುವ ಜನರು ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮುಗಿಯುವ ಸೂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನಿಲ ದೊರಕಿತು. ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಸೌದೆ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೌದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ