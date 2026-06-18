ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹರಸಾಹಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಳನೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಳಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹರಸಾಹಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 15 ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹುಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಮೀಪ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಹುಲಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಡಿಸಿಎಫ್) ಬೋರಯ್ಯ, ‘ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಚಲನ ವಲನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬೋನ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಾಗಲಿ, ಅದು ಓಡಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡವೆಯ ಕಳೇಬರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಹುಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಜಾಗವೇ ಬೇರೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿ ಕಾಣಿ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಬೇರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನ ವಸತಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-126-1978264955</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>