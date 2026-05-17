ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡದ ಕಂಪನಿ: ದಂಡ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪುತ್ರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ 9ರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸರೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವರ ಮಗ ಕೆ.ಬಿ. ಶರತ್ ಎಂಬುವವರು, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಶರತ್ ಅವರು ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರೂ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಎಸಗಿತ್ತೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8ರಂದು ಸರೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗವು ಏ. 29ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹10 ಲಕ್ಷದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಶೇ 9ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹40 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರವನ್ನು ಸರೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು 45 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 6ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್.ಆರ್. ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ.ಪ್ರೇಮಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ.ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಪುರಾವೆ ಸಹಿತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯೋಗದ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಇಂದುಮತಿ ಬಾಯಿ ಬಿ.ಆರ್. ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>