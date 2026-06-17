ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಕಡೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಛತ್ರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಬಾನಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಮೇಗೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಪುಣ್ಯಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳಿಕ ಝಂಡಾಗಣ ಪೂಜೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಸಂಜೆ ಮೊದಲಿಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಸಿಂಗ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಚಪ್ಪರಗೂಟ ಪೂಜೆ, ಅಚ್ಚುಮಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಮದುವಣಿಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊಳೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯುವುದು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂಜೆ, ರಥಕ್ಕೆ ಕಲಶಾರೋಹಣ, ಸಂಜೆ 101 ಎಡೆ ಸೇವೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಡದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ಧಾರಾ ಮುಹೂರ್ತ. ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತುರುವನಹಳ್ಳಿಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಡೂರಿನ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ, ಕೆಂಚಾಂಬ, ಬನಶಂಕರಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ಮತ್ತು ಚೌಡ್ಲಾಪುರದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಬೀದಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ ರಥಾರೋಹಣ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾವುಟದ ಹರಾಜು, ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಬಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಂಬು ಹೊಡೆದ ನಂತರ ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವವು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ರಥೋತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಸೇವೆ, ಬುಧವಾರ ಕನಕರಾಯನ ಗುಡ್ಡದ ಕನಕರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ಸಿಡಿಸೇವೆ ಬಳಿಕ ಓಕಳಿ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯುವುದು. ಗುರುವಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ನಿರ್ವಾಣಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ 101 ಎಡೆ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-126-1376115509</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>