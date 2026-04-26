ಕಳಸ: 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲಿರುವ ದಾನಿ 'ಹಿತ್ಲುಮಕ್ಕಿ ರಾಜೇಂದ್ರ'

'ಕಳಸ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು): ಕಳಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗುವ 80 ಅರ್ಹ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ದಾನಿ ಹಿತ್ಲುಮಕ್ಕಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದ ಎಲ್ಲ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭ ವಾಗಿದೆ. ಬಿ.ಎಗೆ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಿ.ಕಾಂಗೆ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಎಗೆ 20 ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಈ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿಗೆ ಸೇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಮನಿಸಿ, ಅವರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹4.5 ಲಕ್ಷ ಭರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.