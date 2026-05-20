‘ಭೂ ಮಿತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ’

ಕಳಸ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ದಾಹಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಭೂ ಮಿತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಿರಿವಂತರ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಗರಣದಿಂದ ಕೆಲ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇರುವ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಗ, ಮಗಳು, ಸೊಸೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಪರಾಧ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 4.38 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವವರು ಕೂಡ ಕಳಸ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಭೂ ರಹಿತರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಮುಖಂಡರಾದ ಲಕ್ಷಣ ಆಚಾರ್, ಗೋಪಾಲ ಹಡ್ಲು, ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ರಾಜು, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ರಜಾಕ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>