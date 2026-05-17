ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹಾನಿ

ಕಳಸ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಕಳಸ-ಕುದುರೆಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನೀರು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260517-126-652254014