ಕಲ್ಯಾಣನಗರ: ಬಾವಿಯಂತಾದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಬಾವಿಯಂತಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ.</p>.<p>ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನವಸತಿ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ. ಈ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಡೆಯೂ ಸಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಈ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆ |ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಗಳ ನಡುವೆ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಈ ರಸ್ತೆ ದೂಳಿನ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>