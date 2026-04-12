ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರ ಹೂ ಅರಳದಿರಲಿ

<p>ಕಡೂರು: ‘ಭಾವೈಕ್ಯ ಕನ್ನಡದ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರ ಹೂಗಳು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವಂತಾಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಡಾ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಟಪದ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಜಿ. ಸೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ 21ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಳಲು ಬಂದವರನ್ನು ಆರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾತ್ರವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಡೆಯುವುದು ಭಾಷೆಗೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಧಾರವೇ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಎನ್ನುವುದು ಆಶಯ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ವಿವೇಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಂಪನಿಂದ ಮುದ್ದಣನ ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಬೆಳೆಸಿದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ, ಬೆಳೆದಿರುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ, ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಆಗ ಅವರೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ‘ಮದಗ ವೈಭವ’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ‘ಮದಗ ವೈಭವ’ ಎಂದೇನೋ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮದಗದ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವನಾಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ 42 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ₹455 ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇಗ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 1.43 ಟಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ.ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ, ಕನ್ನಡಶ್ರೀ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಂಗಡಿಗರು ನಾಡಗೀತೆ, ರೈತಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಎಂ.ಸಿ. ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಂಡಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಟೇಲ್, ಯರದಕೆರೆ ರಾಜಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ರೂಪಾನಾಯ್ಕ್, ನಿರ್ಮಲ ಮಂಚೇಗೌಡ, ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್, ಆಸಂದಿ ಕಲ್ಲೇಶ್, ಕೆ. ಮೂರ್ತಿರಾವ್, ರವಿ ದಳವಾಯಿ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ್, ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 21ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪದ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಯುಗಧರ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಜಾನಪದ ಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಡಾ. ಜೆ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಓಣಿತೋಟ ರತ್ನಾಕರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯ -ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ’ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುವುದು. ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ ಮಂಜುಳಾ ಚಂದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>‘ಭದ್ರ ಬಾಲ್ಯ’ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ‘ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ?’ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ನಂತರ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವುದು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾ ಗುವುದು. ಚಿಂತಕ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತ ಸಮಾರೋಪ ನುಡಿ ಆಡುವರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-126-2086723739</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>