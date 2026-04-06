ಕರವೇ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ತರೀಕೆರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ (ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಣ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪದಗ್ರಹಣ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಉಷಾ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಮಂಜುಳಾ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ), ಭಾಗ್ಯ(ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಮಾಧುರಿ(ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ರೇಣುಕಾ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಕವಿತಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನೆಲ-ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಕಂಕಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>