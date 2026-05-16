ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕತ್ರಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ನಗರದ ಕತ್ರಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ದೇಗುಲ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಕ್ತರು ಅಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೂ ಜರುಗಿದವು. ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಸಿಡಿ ಕಂಬವನ್ನು ಬಾಳೆಗಿಡ, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಸವನ ಹಳ್ಳಿ, ದಂಟರಮಕ್ಕಿ, ತಮಿಳು ಕಾಲೊನಿ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>