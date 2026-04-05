ಕೆಳಗೂರು ದೇವಿರಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಆಲ್ದೂರು: ಸಮೀಪದ ಕೆಳಗೂರು ನಾಡ ದೇವತೆ ಶ್ರೀದೇವಿರ ಅಮ್ಮನವರ 21 ದಿನಗಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಒಟ್ಟು 12 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸುಗ್ಗಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಲಗುಡಿಗೆ ಮಡೆನೇರಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನ ತೆರಳಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕಂಬವನ್ನು ಎದುರು ಕಾಣುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ಕಾವಲು ಆಚರಣೆ, ದೇವಿಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಸುವುದು, ಹೊನ್ನಾರ ಉತ್ಸವ, ಭೂತಪ್ಪ ದೇವರ ನಾಡ ಸವಾರಿ, ಇಡು ಸುಗ್ಗಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಗುಡ್ಡದ ಚೌಥ, ಮಡೆನೇರಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೌಥ, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಡಿಪ್ರಸಾದ, ಕೆಂಡೋತ್ಸವ, ಹಗಲು ಸುಗ್ಗಿ, ಕೋಲಾಟದೊಂದಿಗೆ ತೇರು, ಓಕುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಈ ಆಚರಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ನಾಡಪಟೇಲ್ ವೀರರಾಜು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾನಂದನ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಳಗೂರು ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-126-1294817186