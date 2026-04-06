ಕೂದುವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಂದೂರು: ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಆಲ್ದೂರು: ಸಮೀಪದ ಕೂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೂರ್ದು ಮಾತೆ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಗುರು ಫಾ.ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಪದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಹೋದರತ್ವದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ, ಸ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ಜೆಸಿಂತ, ಸಗಾಯ, ಅರ್ಚನಾ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜಾಗರಣ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಗುರು ಅನಿಲ್ ಪಾಯಿಸ್, ಹಬ್ಬದ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಾಸ್ಕ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>