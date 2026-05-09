ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹೊಗೆಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳು ಹೊರ ಸೂಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಗೆ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಇಳಿದು ಬೇರೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಉಗಿ ಬಂಡಿಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಡಿಪೊಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸ್ ತೊಳೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಹೋದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೂಸುವ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಾಗುವ ಮತ್ತು ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಪಾಡಂತೂ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ.</p>.<p>2 ಸಾವಿರ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಬಸ್ಗಳು ಖರೀದಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನಿಜ. ಹೊಸದಾಗಿ 70 ಬಸ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಡಕೋಟ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>