ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ: ಕನಸು ಶೀಘ್ರ ನನಸು

ಕಡೂರು: 'ಬರದ ಸೀಮೆಯ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಹಸಿರಾಗಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯು ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹಂತದ 'ಕಡೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ'ಗೆ ತರೀಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ದೋರನಾಳಿನ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಬಳಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸೀಮೆಯಾಗಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬರ ಎನ್ನುವ ಭೂತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಯಲುಸೀಮೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವವೇ ಸರಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹1,281 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ₹240 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು 4 ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹464.47 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹382.61 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 55 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 78 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೋಜನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ₹445 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ₹400 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ. ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಜನರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 20 ಜನರ ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟದ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಶಾಸಕರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲನಿಗಮದ ಎಂ.ಡಿ. ಸಣ್ಣಚಿತ್ತಯ್ಯ, ನಿಗಮದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಫ್.ಎಚ್. ಲಮಾಣಿ, ನಿಗಮದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕವಿತಾ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್