ನೀಲಗಿರಿ ಕಾಡಾದ ಕೆರೆ: ಜೀವಜಲಕ್ಕೆ ಮೊರೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಕಸಾಗರ ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೀಲಗಿರಿಯ ಕಾಡಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ –ಜಾನುವಾರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಕೆರೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 6ರಲ್ಲಿದೆ. 39 ಎಕರೆಯಷ್ಟಿದ್ದ ಕೆರೆ ಜಾಗ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಿ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಬೆಳಸಿ ಸುಮ್ಮನಾದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳು ಕೆರೆ ಅಂಗಳವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿರುವ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತೂಬು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯ ನೋಡಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಸ್ತಿನಾಪುರ, ಜಾನ್ಸಾಲೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಾಮ, ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಚಟ್ನಪಾಳ್ಯ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಬಾಣೂರು, ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆರೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶಕುನಗಿರಿ ಕಣಿವೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಜಲಮೂಲ.</p>.<p>2003–04ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೂಬು ರಿಪೇರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೂಳು ತುಂಬಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೆರೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಕೆರೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಲು ಹಲವು ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>