ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ದಿನವೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ಮಕ್ಕಳು

<p>ಬೈರಾಪುರ(ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆ, ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬೈರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆ, ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಹೋಗುವ 28 ಮಕ್ಕಳಿನ್ನು ಪೋಷಕರು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 17 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಚಿರತೆ, ಹುಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಬಾನಾ ಅಂಜುಮ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ‘ಬೈರಾಪುರ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಬೈರಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 1.50 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಡಂಚಿನ ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಂದಕ ತೋಡಿರುವ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡುವಳಿ ಜಾಗವಿದೆ. ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಚೌಡಿಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ. ಅಂಶುಮಂತ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ, ಇಒ ನವೀನಕುಮಾರ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದೇವಂತಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-126-1480923752</p>