ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತಂಕ

<p>ಬೈರಾಪುರ(ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಬೈರಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓಡಿ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಬೈರಾಪುರ ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ 28 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಆನೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯೊಂದು ಇದ್ದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬರುವುದು ನಿತ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುವ ತನಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆದೊಯ್ದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಕಾಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗೂ 13 ಮಕ್ಕಳು ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-126-872069238</p>