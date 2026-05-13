ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ

<p>ತರೀಕೆರೆ: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯ ಆಸ್ತಿಕ ವಿವರ್ಧಿನಿ ಸಂಕೇತಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಹನುಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಮತ್ತೂರಿನ ಶಿವಾನಿ ಅನಂತ ಅವಧಾನಿ ಅವರ ಕೂಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯನ ಅವತಾರದ ನೃತ್ಯ ಸಭಿಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಶ್ರೀಲತಾ, ನಿಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ವೀಣಾ ಮೃದಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೇಣುಕಪ್ಪ ನಾಟಕ ತಂಡದವರಿಂದ ‘ಅದ್ರೇಶಿ ಪರದೇಶಿಯಾದ’ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಭಜನೆ, ಸಂಗೀತ, ವೇದಘೋಷ, ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಠಲ್ ಎಲ್.ಸಿ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-126-1590382537</p>